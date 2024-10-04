Noctua объявила, что блок питания Seasonic Prime TX-1600, который был показан на Computex 2024, появится в четвертом квартале 2024 года.

Внутри блока питания установлен вентилятор Noctua NF-A 12x25 120 мм, а также имеется изготовленная на заказ решетка вентилятора. По словам Noctua, это не только эстетично, но и помогает снизить турбулентность. Это означает, что уровень шума будет ниже, а поток воздуха останется высоким.

Noctua заявляет, что этот блок питания может быть даже тише стандартной версии, с уровнем примерно на 8-10 дБ. Соответствуя ATX 3.1 и PCIe 5.1, он также может похвастаться сертификацией 80 Plus Titanium и Cybnetics ETA Titanium.

Поскольку слухи NVIDIA указывают на то, что графические процессоры серии GeForce RTX 50 следующего поколения будут иметь повышенное энергопотребление, этот блок питания Seasonic мощностью 1600 Вт может стать полезным для многих энтузиастов.

Исторически блоки питания мощностью 1600 Вт как правило больше ориентировались на пользователя рабочей станции, например на машинное обучение или многопроцессорные конфигурации. Слухи указывают на 600-ваттную GeForce RTX 5090, и этот грядущий 1600-ваттный блок от Seasonic может оказаться более подходящим для максимально мощной сборки игрового ПК, которая также будет оснащена энергоемким процессором.

Поскольку некоторые корпуса ПК для энтузиастов имеют окна для дисплея блока питания, эстетика Noctua также может хорошо смотреться в тематической сборке.