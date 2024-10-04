Oura Ring 4 - это более тонкое и точное носимое устройство благодаря новому алгоритму. У него обновленное приложение, и оно доступно в большем количестве размеров по сравнению с предыдущей моделью.

Некоторые из самых больших улучшений в Oura Ring 4 сосредоточены вокруг более тонкого и прочного поперечного сечения, времени работы батареи и улучшенной точности благодаря обновленному приложению. Общие продажи смарт-колец показали, что женщины (в основном в возрасте 20 лет) теперь являются самой большой группой пользователей, поэтому у Ring 4 также больше размеров колец на выбор, от 4 до 15.

Чтобы повысить длительный комфорт, Oura сделала две вещи: во-первых, она углубила датчики, которые раньше выступали из внутренней поверхности, а во-вторых, она сделала кольцо полностью круглым. Oura уверяет, что теперь точность стала еще выше: "Датчики расположены асимметрично внутри Oura Ring 4, обеспечивая различные расстояния и глубины проникновения в ткани для измерений". Это по-видимому помогает кольцу измерять то, что ему нужно, независимо от различий в сосудистой системе пальцев людей.

По сравнению с Ring 3, компания заявляет о заметных улучшениях данных практически по всем направлениям. Качество сигнала для измерения кислорода в крови (SpO2) выросло на 120%, на 15% более точный стал индекс нарушения дыхания (BDI).

Благодаря всем этим улучшениям Oura каким-то образом удалось выжать дополнительный день работы батареи по сравнению с предыдущей моделью. Ring 4 может работать до восьми дней, прежде чем ему понадобится подзарядка в обновленной специальной док-станции.

Принятие смарт-колец в качестве альтернативы смарт-часам и фитнес-браслетам для отслеживания состояния здоровья и биометрических данных растет, постепенно превращаясь из просто тенденций в мейнстрим. Отчасти это связано с большим количеством вариантов на рынке, таких как Samsung Galaxy Ring, Ultrahuman Ring Air и RingConn Smart Ring, но самым важным фактором является зрелость самой технологии (плюс тот факт, что некоторые люди предпочли бы не носить смарт-часы).

Oura Ring 4 теперь доступен по цене от 349 долларов, вместе с шестью вариантами отделки - серебристый, черный, матовый серебристый, стелс, золотой и розовое золото. Подписка на членство Oura необязательна, но для тех, кто хочет получить доступ к такой информации, как вариабельность сердечного ритма (ВСР) и температура тела, подписка обойдется в 70 долларов в год.