Варианты RTX 4090, встречающиеся в мобильных ноутбуках, хотя и по-прежнему мощные сами по себе, не являются тем же графическим процессором, с производительностью на гораздо более низком уровне по сравнению с их настольным аналогом.

Причина по которой NVIDIA использует мобильный RTX 4090 в ноутбуках проста и сводится к управлению температурой. При высоком энергопотреблении просто неразумно упаковывать более крупный настольный графический процессор в малый форм-фактор. Было бы непрактично с точки зрения веса и времени автономной работы размещать этот 450-ваттный настольный графический процессор в ноутбуках, поэтому пользователям придется довольствоваться мобильной версией с более низкими характеристиками. Версия RTX 4090 для ноутбуков обычно будет иметь максимальную мощность 175 Вт, что меньше внушительного показателя в 450 Вт у настольной версии. Кроме того, у нее всего 16 ГБ видеопамяти по сравнению с полноценными 24 ГБ видеопамяти, которые есть у более крупного настольного варианта.

Эти характеристики остаются главными, по крайней мере до тех пор, пока NVIDIA не выпустит серию RTX 50 следующего поколения, которая должна иметь 32 ГБ видеопамяти для своего флагмана GeForce RTX 5090. RTX 5090 также потенциально будет поставляться с 600-ваттным TDP, что легко затмит 450-ваттный RTX 4090.

Хотя этот кастомный ноутбук не получит никаких наград за эстетический дизайн, он безусловно имеет интересное сочетание креативности и производительности. Он оснащен настольным процессором AMD Ryzen 9 7959X3D и материнской платой mini-ITX ASUS ROG Strix B650i. Вместе с 32 ГБ оперативной памяти это фактически ПК малого форм-фактора (SFF), упакованный в форм-фактор толстого ноутбука.

Как он справляется с такой большой мощностью в таком сравнительно небольшом пространстве? По словам моддера, он поддерживает температуру графического процессора на уровне 70°C и похоже не имеет никаких проблем со стабильностью в целом. Одиночный вентилятор RTX 4090 безусловно очень помогает, отводя тепло изнутри корпуса вместо циркуляции горячего воздуха, как в случае с традиционным многовентиляторным графическим процессором. TDP должен увеличиться для серии RTX 50, поэтому серия RTX 40 является хорошим кандидатом для таких модов.

Однако есть одна загвоздка, и она сводится к отсутствию батареи. Хотя вряд ли вы будете таскать этот ноутбук с собой и играть от батареи. Он также очень тяжелый, вес ноутбука составляет 6,7 кг и еще 1,3 кг для его блока питания.

Технологии совершенствуются такими темпами, что вскоре у нас должна быть производительность настольного RTX 4090 в пределах разумных тонких игровых ноутбуков, возможно уже в следующем поколении. Текущие мобильные модели RTX 4090 уже достигают производительности настольных графических процессоров GeForce RTX 4070 Ti, поэтому вполне реально ожидать скачка производительности с ноутбуками серии RTX 50.