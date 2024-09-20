Корпус предлагаемый по розничной цене в 199 долларов, будет доступен в трех различных цветах.

Одним из аспектов Era 2 является место для 3-слотовой видеокарты длиной до 326 мм. Также здесь есть поддержка радиатора до 280 мм. Все это аккуратно упаковано с легким доступом без инструментов для открытия и закрытия корпуса.

Era 2 также поставляется с предустановленным кабелем PCIe Gen 4, для вашей видеокарты. Чтобы установить кулеры ЦП AIO, воздушные кулеры и большие видеокарты, вы также можете сдвинуть стенку корпуса посредине, чтобы освободить больше места. Это было ранее в оригинальном корпусе Era, и здесь это переделано для дополнительной гибкости. Поклонники традиционных 2,5-дюймовых SSD-накопителей также имеют доступ к четырем слотам.

Для дополнительного удобства на передней панели ввода-вывода есть порт USB-C, способный развивать скорость 20 Гбит/с. Также в нем есть дополнительные порты USB-A. Корпус оснащен двумя вентиляторами Aspect 12 PWM. Этот корпус также соответствует требованиям совместимости с видеокартами NVIDIA Enthusiast SFF. Это было сделано NVIDIA, чтобы обеспечить надлежащее сопряжение своих видеокарт с корпусами малого форм-фактора.

Цена корпуса 199 долларов.