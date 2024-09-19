Эта футуристическая платформа электромобиля демонстрирует сочетание предполагаемых показателей производительности (например разгон 0-96 км/ч менее чем за 2,5 секунды), нового конструкторского исследования компании, которое может повлиять на будущие автомобили Lotus, а также технологических идей которые похоже нацелены на геймеров.

Lotus Theory 1 возможно не самый красивый, но последний концепт спортивного автомобиля Lotus, стремится продемонстрировать желание 76-летней компании объединить будущие технологии с повышенным погружением водителя в виртульную рельность. Концепт оснащен обязательной электрической трансмиссией, но также использует экраны, тактильные ощущения и датчики в салоне для взаимодействия с водителем.

Концепт-кар пока не имеет конкретной силовой установки, за исключением того, что он электрический и, по словам Lotus имеет 986 л.с., передаваемых на все четыре колеса. Максимальная скорость составляет 317 километров в час. Аккумуляторная батарея емкостью 70,0 кВт·ч немного мала, отчасти из-за компактных размеров автомобиля, обеспечивая запас хода 400 км.

Вес авто составляет 1600 кг. Это включает в себя аккумулятор и корпус из композита и поликарбоната. Глядя на переднюю и заднюю части, можно увидеть множество идей вдохновленных гонками, например разделенный нижний спойлер, который плавно направляет поток воздуха под автомобиль, а также в систему охлаждения. Задняя подвеска использует тяги, а заднее крыло фактически является частью узла двигателя и подвески.

Theory 1, как и Gordon Murray, имеет трехместную компоновку с водителем спереди по центру. В салоне Lotus также внедряет несколько интересных/странных идей. "Lotuswear" является новой "системой погружения, которая направлена на предоставление персонализированной информации каждому пассажиру в автомобиле". Например тактильные ручки обернутые в роботизированную ткань, будут пульсировать с левой или правой стороны рулевого управления, указывая водителю на необходимость повернуть, или боковины в сиденьях и подголовниках, которые адаптируются к окружающей среде и режимам вождения для оптимизации комфорта водителя.

Более того, набор 360-градусных датчиков, диодов и динамиков по всему салону будет выполнять несколько важных функций, таких как повышение безопасности пассажиров/пешеходов, улучшение динамики автомобиля и воспроизведение "звуков скорости", чтобы обеспечить "чувство острых ощущений, восторга и веселья".

Пока неизвестно сколько из этих концепций воплотится в продуктах Lotus.