Оверклокер впервые Skatterbencher решил использовать Precision Boost Overdrive от AMD при разгоне с помощью жидкого азота.

Оверклокер впервые Skatterbencher решил использовать Precision Boost Overdrive от AMD при разгоне с помощью жидкого азота. Он достиг пиковой тактовой частоты 6851 МГц на Ryzen 7 9700X, и это позволило ему занять первое место в одноядерном бенчмарке OCCT AVX. И это несмотря на отставание более чем на 250 МГц по сравнению с конкурентом, Intel Core i9-14900KF. Zen 5 превзошел Raptor Cove в основном за счет того, что он был действительно хорош в вычислениях AVX SIMD.

Skatterbencher рассказывает о некоторых проблемах, с которыми он столкнулся во время процесса XOC с Zen 5. Для начала, система отказывалась проходить POST, если температура ЦП была ниже 0 °C. Это можно было обойти, просто дав процессору нагреться до комнатной температуры перед его загрузкой. Однако этот процесс был осложнен другой проблемой: большой разницей между температурой ядер ЦП и температурой основания колбы LN2. Это подчеркивает тепловую плотность современных процессоров.

Окончательный результат оверклокера был примерно на 3% выше предыдущего лучшего результата, установленного с использованием процессора Core i9. Это солидное достижение, хотя нужно отметить, что предыдущий рекорд в этом тесте также принадлежал Skatterbencher.

Для пущей убедительности он также протестировал свой чип в Geekbench 6 и тесте CPU-Z, установив рекорды в обоих этих тестах - хотя только для этого конкретного процессора.



