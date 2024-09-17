Эксперт Apple Минг-Чи Куо считает добавления Apple Intelligence недостаточным для увеличения продаж.

По словам Куо, спрос на модели iPhone 16 в первые дни ниже, чем на предыдущие модели iPhone 15. Компания наблюдает спад почти на 13% в годовом исчислении из-за слабого спроса на iPhone 16 Pro. Это привело к сокращению предполагаемых сроков доставки - отличная новость для клиентов, которые с нетерпением ждут свои новые iPhone, но менее интересная для акционеров Apple.

Кроме того, ситуация отягощается тем фактом, что Apple Intelligence не будет полностью готовым продуктом к моменту запуска телефона. Куо называет это "одним из ключевых факторов более низкого, чем ожидалось спроса". Apple будет постепенно добавлять новые функции в течение следующих нескольких месяцев, что затруднит, использование функций на базе ИИ в качестве аргумента для продажи.

Маловероятно, что этот более слабый, чем ожидалось спрос изменит производственные или маркетинговые планы Apple в краткосрочной перспективе. Этот медленный старт продаж iPhone 16 Pro также может означать, что в следующем году появятся выгодные предложения для тех, кто готов отложить покупку новейшего iPhone.