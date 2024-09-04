В аккаунте @GTAVI_Countdown есть ветка с более чем десятком постов, в которых подробно разбирается трейлер игры.

Несмотря на то, что трейлеру, который изучает фанатский аккаунт почти год, ветка все равно привлекла серьезное внимание фанатов, жаждущих новостей о GTA 6. Это не должно быть слишком удивительным, учитывая, что сам трейлер сумел преодолеть отметку в 200 миллионов просмотров на YouTube.

Пользователь начинает ветку с "Ошибки Rockstar в трейлере GTA 6". Один из таких моментов — когда один из главных героев встает в кабриолете, который мчится по шоссе, а пользователь утверждает, что "на волосах Люсии отсутствует физика ветра, которая не соответствует скорости автомобиля".

Однако многие не согласны с некоторыми "проблемами", которые поднимает пользователь. Один из таких моментов происходит в сцене с несколькими персонажами в бассейне на крыше, где один из них носит ожерелье. Пользователь утверждает, что "отсутствует тень от ожерелья, и волосы выглядят зернистыми/пикселизированными". К этому конкретному посту прикреплена заметка сообщества, в которой говорится: "игра использует Shadowmaps, которые жертвуют точностью пикселей ради большей производительности в отличие от Ray Traced Shadows".

Другими словами, это не "ошибка", а скорее творческое решение, принятое разработчиком в качестве компромисса между производительностью и качеством. Большинство "ошибок", которые упоминают в ветке GTA 6, являются либо этим, либо копированием объекта, как повторно использованная поврежденная модель бочки на картинке выше.