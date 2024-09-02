Как сообщил в своем последнем видеоролике на YouTube известный немецкий экстремальный оверклокер Роман "der8auer" Хартунг, в настоящее время в обращении имеются подделки AMD Ryzen 7 7800X3D. Подделки во многом отличаются от оригинального Ryzen 7 7800X3D:
- Плата в целом тоньше
- Отсутствуют герметики на конденсаторах
- Различная окраска несущей подложки
- Низкое качество теплоотвода
- Неправильный шрифт и коды
Тем не менее, это очень изощренная попытка мошенничества, поскольку даже серийные номера на процессоре и внешней упаковке совмещены и совпадают. Обычным потребителям нелегко обнаружить явную подделку Ryzen 7 7800X3D.
Более подробная и справочная информация, а также советы по распознаванию поддельных процессоров представлены в подробном 15-минутном видеоролике эксперта по разгону.