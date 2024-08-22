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Niko4123
Некоторые тесты обнаружили прирост производительности AVX-512 AMD на Ryzen 9 9950X
Сайты с бенчмарками ориентированные на Linux, сообщили о значительном росте производительности между Zen 4 и Zen 5.

Это частично связано с различиями между Linux и Windows, но гораздо больше связано с выбором бенчмарков для Linux, которые гораздо больше ориентированы на серверные рабочие нагрузки, чем на клиентские.

Возможно стремясь убедиться, что большая часть прироста производительности новой архитектуры исходит от расширенной поддержки AVX-512 в ядре, Phoronix провел 90 тестов, каждый из которых был скомпилирован с включенной и отключенной поддержкой AVX-512, на Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 9950X. Вывод? AVX-512 очень быстр на Zen 5, а в некоторых приложениях дает огромную разницу в производительности.

Примечательно, что в некоторых тестах таких как этот тест miniBUDE HPC выше, улучшенная производительность AVX-512 - это по сути единственное, что дает Zen 5 преимущество над Zen 4. Однако это касается не всех результатов, далеко не всех. В других тестах, таких как NAMD, Zen 5 показал почти в два раза большие результаты, чем Zen 4 даже без AVX-512, а с включенными 512 битными инструкциями новые компоненты AMD демонстрируют еще большую скорость.

Хотя Phoronix обнаруживает скромное повышение производительности от Zen 5, и это повышение производительности увеличивается только при включении AVX-512, действительно интересная деталь заключается в том, что энергопотребление практически не меняется при включении нового набора инструкций.

Это особенно заметно на фоне поведения AVX-512, когда оригинальные процессоры Intel Xeon и HEDT с набором инструкций подвергались критике за большие потери тактовой частоты при использовании инструкций. У Zen 4 таких проблем не было, а Zen 5, несмотря на наличие SIMD двойной ширины, также не страдает от потери тактовой частоты или значительного увеличения энергопотребления при использовании AVX-512.

В конечном счете, это открытие не имеет большого значения для большинства пользователей клиентских настольных компьютеров, поскольку очень мало такого рода программного обеспечения использует AVX-512, и на самом деле очень мало клиентских настольных приложений даже имеют подходящую рабочую нагрузку для использования AVX-512. Возможно будет справедливо сказать, что Zen 5 должен стать флагманом на рынке серверов, и он может конкурировать с предстоящим Arrow Lake от Intel в клиентских рабочих нагрузках.

#amd ryzen 9 9950x #avx-512
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