В воскресенье известный блогер @harukaze5719 опубликовал диаграмму, в которой перечислены конфигурации ядер и тактовые частоты почти всех будущих настольных процессоров Arrow Lake от Intel.

Диаграмма на самом деле взята из китайского технического блога Benchlife, известного источника многих утечек и слухов.



Однако сайт отмечает, что на самом деле он скомпилировал эту информацию из многочисленных предыдущих утечек. Учитывая это, ее достоверность может быть под вопросом, за исключением того, что другой инсайдер Jaykihn, теперь опубликовал свою собственную версию диаграммы, которая в значительной степени подтверждает вышеуказанную информацию, а также добавляет дополнительную информацию:

В данных есть несколько ошибок; В таблице Jaykihn указана неправильная тактовая частота для 8-ядерного Core Ultra 9 285 (должно быть 5,3, а не 4,6), а Benchlife поменял местами строки для Core Ultra 265F и 265T. 포시포시 указывает на отсутствие SKU Core Ultra. Jaykihn заявляет, что его список отражает только чипы "исключительно для кристалла B0", подразумевая, что процессоры Core Ultra 3 могут быть основаны на другой конструкции чипа.

Со своей стороны Benchlife сосредоточен на том факте, что даже топовый Core Ultra 9 285K не достигает тактовой частоты Core i9-13900K, не говоря уже о 14900K или их вариантах "KS". Разница между Core i9-14900K и Core Ultra 9 285K составляет примерно 5% с точки зрения тактовой частоты, в то время как Intel заявила о 14%-ом повышении IPC между Lion Cove и Redwood Cove, архитектурой P-core в Meteor Lake.





Более интересные изменения возможно касаются E-ядер, где Skymont представляет собой радикальную эволюцию предыдущего поколения Crestmont E-ядер с колоссальным приростом IPC. Возможно, одноядерная производительность Arrow Lake (аналогично Zen 5) является незначительным повышением по сравнению с предыдущим поколением, но мы ожидаем, что новые процессоры будут абсолютными многоядерными монстрами даже с потерей Hyper-Threading.

Несмотря на задержку своего мероприятия Innovation Intel заявила, что Arrow Lake идет по плану, и Benchlife подтверждает дату выпуска этих процессоров - 10 октября.