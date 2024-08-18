На данный момент Imagen 3 ограничен пользователями в Штатах.

Показательный пример: Google только что представила последнюю версию своей собственной модели диффузии изображений, известной как Imagen 3. Исследователи сравнили Imagen 3 с DALL-E 3, Stable Diffusion 3 Large и Midjourney v6, и в целом модель от Google вышла вперед, хотя Midjourney по-видимому создает более "визуально приятные" изображения.

Удивительно точная модель Toyta Celica GT 1977 года, созданная с помощью Imagen 3.

Вы можете попробовать Imagen 3 прямо сейчас на сайте Google "AI Test Kitchen" в разделе ImageFX. Пользовательский интерфейс очень прост и удобен в использовании, и на самом деле имеет один из лучших пользовательских интерфейсов, которые мы видели для веб-сервиса генерации изображений. После того, как вы введете запрос и выполните генерацию, вы можете либо отредактировать изображение, либо попробовать еще раз, используя полезные раскрывающиеся списки, которые динамически появляются в вашем запросе, чтобы дать вам идеи о том, как вы можете его изменить.

Как заявила Google в своей научной статье, модель довольно ограничена своими рамками. Любой вывод, который система определит как хотя бы отдаленно жестокий, сексуальный или иным образом неподходящий для широкой аудитории, будет отфильтрован бесполезным сообщением "здесь похоже ничего нет".

Таких проблем не возникло при использовании Grok 2 от X.AI, который вызвал некоторые споры из-за того, что был почти полностью неограниченым. Хотя все еще есть некоторые вещи, которые запрещены даже для Grok, он готов создавать гораздо более резкий и пикантный контент, чем вы найдете в любом другом онлайн-редакторе изображений, включая изображения знаменитостей, как показано ниже.

Grok AI работает на основе модели FLUX.1 от Black Forest Labs, что примечательно потому что, хотя X.AI запускает FLUX.1 под Grok с минимальными мерами безопасности, вы можете запустить его локально вообще без них. Это модель с открытым исходным кодом, во многом похожая на Stable Diffusion от Stability AI, что означает, что вы можете разместить ее на своей собственной системе и использовать свой собственный графический процессор для создания высококачественных изображений. Однако вам понадобится мощная карта. Даже урезанные версии FLUX.1 требуют не менее 16 ГБ локальной оперативной памяти для работы, в то время как полная версия испытывает трудности на 32 ГБ графическом процессоре.

С другой стороны Imagen 3 от Google доступен для бесплатного использования без особых требований к оборудованию. Просто зайдите на сайт и войдите в свою учетную запись Google. Однако вам нужно будет находиться в США. На данный момент Imagen 3 ограничен пользователями в Штатах. Кроме того в настоящее время есть ошибка, из-за которой при нажатии кнопки загрузки вам будет предоставлен файл PNG с расширением ".JPG", так что имейте это в виду.