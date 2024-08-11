Об этом сообщает журнал загрузки из системы в группе Intel GFX Continuous Integration, которая четко указывает себя как имеющую графику "Battlemage".

Основная часть журнала загрузки Linux начинается с 5,393477 секунды, когда драйвер "xe" начинает загружаться и выдавать сообщения в журнал. Второе сообщение гласит: "Found BATTLEMAGE". Сообщения продолжаются, идентифицируя адаптер как дискретный графический процессор с именем "Xe2_LPG / Xe2_HPG".

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Честно говоря, большая часть журнала загрузки - это текст, который может иметь смысл только для разработчика драйвера. Однако человек, который поделился журналом загрузки, gaav87 на форумах Anandtech, указал на несколько ключевых деталей, которые мы можем почерпнуть из потока сообщений. Карта имеет 12 ГБ встроенной памяти с тактовой частотой 19 ГТ/с, что дает общую пропускную способность 456 ГБ/с. Это означает, что интерфейс памяти 192-битный, а не 256-битный.

Intel никогда не выпускала 12 ГБ Arc GPU для настольных ПК, но это определенно настольная карта, потому что ЦП указан как Core i5-13400, а плата как сообщается имеет три разъема DisplayPort и порт HDMI.

Некоторые люди предположили, что в журнале описано эквивалентное количество ядер Xe2, но инсайдер конкретно говорит, что рассматриваемый графический процессор это GPU, на котором Intel проводит тестирование сборки - это BMG-X2 с 20 ядрами Xe2, но по-видимому, у него активны только пять ядер, а остальные заблокированны.

Он перечисляет известные чипы Battlemage, два из которых могли быть утилизированы во время разработки. Неясно сколько различных дискретных графических процессоров Xe2 Intel готовит к запуску Battlemage.

Для этого графического процессора Battlemage упоминается несколько различных тактовых частот. Обычно мы не уделяем особого внимания тактовым частотам для ранних утечек, поскольку они часто не отражают окончательное масштабирование тактовой частоты, и обе тактовые частоты обнаруженные в журнале загрузки, довольно низкие - 1,5 ГГц и 1,8 ГГц. Существующие графические процессоры Intel Alchemist уже работают на гораздо более высоких частотах чем эта (до 2550 МГц).

Однако отвечая другому пользователю, gaav87 сообщает, что 1,8 ГГц указанные в журнале, действительно являются текущей базовой частотой для графического процессора, и что даже с этим препятствием производительность уже на 50% выше, чем у Arc A750. Он отмечает, что это все еще ставит его позади Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070 Ti, но в зависимости от цены и энергопотребления это может быть потрясающий небольшой графический процессор начального уровня.