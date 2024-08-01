Южнокорейская компания только что объявила о массовом производстве того, что она называет "лучшей в отрасли памятью GDDR7".

GDDR7 является преемником GDDR6, и она обеспечивает феноменальное увеличение скорости передачи данных: на целых 60% быстрее, по данным hynix. Примечательно, что при этом обеспечивается увеличение энергоэффективности на 50%, что поможет обуздать постоянно растущие бюджеты мощности шин памяти графического процессора.

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Так какова же фактическая скорость передачи данных? 32 гигабита в секунду на контакт на данный момент, но компания заявляет, что может достичь 40 Гбит/с "в зависимости от обстоятельств". SK hynix делает забавное сравнение, что "GDDR7 обрабатывает данные эквивалентные 300 фильмам Full-HD в секунду" при подключении к "высококлассной видеокарте", предположительно с широкой 384-битной шиной данных, как у Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4090.

Подключенная к такому мощному графическому процессору, память GDDR7 на 40 Гбит/с обеспечит пиковую пропускную способность 1920 ГБ/с или почти два терабайта в секунду. Такая пропускная способность памяти в настоящее время доступна только для памяти High Bandwidth Memory, но HBM требует экзотической упаковки и является дорогостоящей в реализации. Между тем GDDR7 вероятно гораздо проще вывести на рынок.

NVIDIA почти подтвердила, что будет использовать GDDR7 по крайней мере в своих высокопроизводительных потребительских компонентах Blackwell. Ожидается, что они будут анонсированы в начале следующего года, возможно на выставке CES.