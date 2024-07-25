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Niko4123
34-дюймовый изогнутый интеллектуальный монитор LG 34SR65QC позволяет работать без компьютера
Модель LG 34SR65QC представляет собой сверхширокий 34-дюймовый изогнутый монитор с соотношением сторон 21:9. Хотя это достаточно скромно, он содержит набор приложений, которыми, как надеется LG, вы сможете пользоваться без необходимости подключения к компьютеру.

Все эти приложения основаны на идее простого домашнего офиса, поэтому опытным пользователям, скорее всего, не придется подавать заявку. Например есть почтовое приложение, а также онлайн-редактор документов. Их можно организовать на экране с помощью разделенного экрана и создать резервную копию во встроенном облачном хранилище. Хотя ПК не требуется, вам понадобятся клавиатура и мышь.

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Платформа LG webOS, долгое время являвшаяся частью линейки телевизоров и мониторов, также присутствует здесь. Доступны обычные контент-сервисы, такие как Netflix и YouTube, как и ожидалось.

Хотя LG MyView Smart Monitor далеко не универсален, он использует экосистему приложений, по крайней мере для обеспечения некоторых функций, помимо развлекательного контента.

Этот монитор не является OLED, как многие топовые предложения LG, вместо этого он предлагает панель VA с яркостью 300 нит. Он также имеет разрешение 3440x1440p, обычное для сверхшироких мониторов, и LG заявляет, что у него хорошие углы обзора. Он поставляется с прилагаемым пультом дистанционного управления и может быть подключен к вашему телефону и пульту LG Magic Remote для получения дополнительных функций.

В маркетинговых материалах LG отсутствует игровая производительность, вместо этого компания решила сосредоточиться на развлечениях и легкой производительности. Кажется маловероятным, что многие пользователи будут использовать этот монитор без подключения к ПК или Mac, если только он не предназначен исключительно для включенных в комплект приложений в качестве развлечения и периодической отправки электронной почты. Тем не менее такая возможность существует и может указывать на появление в будущем более мощных интегрированных продуктов по мере дальнейшего развития технологий.

#lg #монитор
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