Новейшая память G.Skill под брендом Royal предназначена специально для платформ с сокетом AM5.

Память поддерживает AMD EXPO (расширенные профили для разгона) и будет иметь высокую скорость до 8000 МТ/с, а комплект емкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) будет настроен на тайминги CL38-48-48-128 на этом уровне скорости.

реклама

"Благодаря новому процессору AMD Ryzen серии 9000 для настольных ПК на совместимой платформе серия Trident Z5 Royal Neo обеспечивает экстремальную скорость разгона памяти до DDR5-8000 благодаря режиму делителя тактовой частоты 1:2 в BIOS, что предоставляет энтузиастам AMD и оверклокерам отличное решение для высокоскоростной памяти", - заявляет G.Skill.

Пока слишком рано говорить о том, насколько работа DDR5-8000 в соотношении 1:2 будет хороша по сравнению с работой DDR5-6000 в соотношении 1:1 с точки зрения производительности. Тем не менее с новой прошивкой поддерживающей DDR5-8000, ожидается, что производители памяти начнут выпускать больше высокоскоростных комплектов для Ryzen, как это сделала G.Skill со своей новейшей оперативной памятью Trident Z5 Royal Neo.

G.Skill сообщает, что новые комплекты будут представлены в следующем месяце как в золотом, так и в серебряном цвете.