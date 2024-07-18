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Niko4123
Intel может выпустить процессоры Bartlett только с P-ядрами для материнских плат LGA 1700
Новый дизайн процессора с двенадцатью ядрами Raptor Cove P и нулевым количеством ядер E, Bartlett Lake, очевидно создан подразделением Intel NEX, которое отвечает за сетевые платформы, Интернет вещей и возможности подключения.

В начале этого года предполагалось, что эти процессоры вероятно не будут продаваться конечным пользователям или энтузиастам, и что они также могут не работать на существующих материнских платах LGA 1700. Это связано с тем, что они предназначены в первую очередь для периферийных вычислений и сетевой инфраструктуры. Однако новая информация от блогера Intel Jaykhin предполагает прямо противоположное: Bartlett действительно будет продаваться покупателям и поддерживаться на текущих платформах LGA 1700.

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Источник информации приводит таблицу которая предполагает, что еще один стек продуктов появится для LGA 1700, включающий SKU Core 5, Core 7 и Core 9 на базе Bartlett, а также еще один набор Core 7, Core 5, Core 3, и чипы Core Processor на основе Raptor Lake или даже более старых процессоров Alder Lake. Таблица показывает, что Bartlett достигает максимальной мощности 125 Вт, что кажется оптимистичным для процессора с двенадцатью P-ядрами, хотя и Core i9-13900K, и Core i9-14900K имели одинаковую базовую номинальную мощность.

Блогер 포시포시 подтвердил, что чипы будут иметь 24 МБ кэш-памяти второго уровня, хотя точно не известно, будут ли они использовать ядра процессора Raptor Cove. Вполне возможно, что они будут основаны на адаптации нового ядра Lion Cove, которое Intel вскоре представит в дизайне Lunar Lake для мобильных устройств.

Даже если Bartlett будет использовать проверенные ядра процессора Raptor Cove, это может быть весьма привлекательный продукт. В конце концов Raptor Lake, будь то 13-е или 14-е поколение, по-прежнему достаточно быстрые, а чип без E-ядер обеспечит как более стабильную производительность, так и возможно, улучшенную производительность памяти и кэша благодаря увеличенной тактовой частоте кольцевой шины. Оверклокеры давно знают, что отключение E-ядер процессора Raptor Lake может принести несколько дополнительных сотен МГц на тактовой частоте кольцевой шины, улучшив производительность многоядерных процессоров и памяти.

К сожалению, видимо придется подождать довольно долго, чтобы увидеть, насколько будет хорош Bartlett. По словам Jaykhin его премьера состоится на выставке CES 2025 (в января 2025 года), но процессоры Bartlett не будут доступны до третьего квартала следующего года. 

#intel #bartlett lake
3
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Nvidia Hater
08:30
мне на бенчи вообще с прибором положить.тебе ток и остается в них передергивать ибо карта просирает от 25 до 50 везде
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VRoman
08:29
До Интел наконец-то дошло, что маленькие ядра в настольных процессорах никому нафиг не нужны?
Intel может выпустить процессоры Bartlett только с P-ядрами для материнских плат LGA 1700
Nvidia Hater
08:28
ага.ну мечты гомогея как ты отанутся мечтами.смотрим фаркрай и каллисто .смотрим вальгаллу.смотрим ту же horizon forbidden
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Clamwult
08:28
Тут не вычисление, а Вулкан которым амдшники везде кичатся, там тест как в 3D mark идёт
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Nvidia Hater
08:27
ты этот бенч себе в очко разработанное засунь.в другом то ты так же 20 кадров просрал и ток и осталось передергивать на вычислении тебе
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Clamwult
08:26
Ну да, пару настроек снизил, многослойное преломление не поставил, и самый низ не показал. Моё видео в музее на твоё более чем показательно, там одинаково, значит везде также будет
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Nvidia Hater
08:26
ну да .конечно же.когда у тебя не обосралась -то реальное положение.в общем надоел ты мне .уо дегрод.вижу твой вантуз который 65 градусов при днищенской частоте и вижу мыло кторое ты всем втюхиваешь
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
08:25
Ну эта игра показывает реальную расстановку сил в никем не проплаченных играх
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Nvidia Hater
08:25
не пизди.второе видео полностью все настройки показаны.так что отсоси вприпрыжку чом
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
08:25
Это был тест на твоё видео в помещении, а реальных настроек на улице от тебя я так и не увидел, везде всё обрезано и не показано до конца
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
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