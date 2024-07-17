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Niko4123
Публичная бета-версия iOS 18 от Apple для iPhone уже доступна
Теперь, когда iOS 18 немного протестирована, Apple выпустила iOS 18 в форме публичной бета-версии для тех, кто хочет ознакомиться с новыми функциями, которые появятся этой осенью.

Первый вопрос который вы должны задать себе: стоит ли вам загружать бета-версию, учитывая риски ошибок и проблем. 

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Если вы готовы пойти на риск, публичная бета-версия iOS 18 наверняка содержит некоторые интересные изменения для предварительной версии. Первое, что следует иметь в виду, это то, что не все функции, представленные Apple на WWDC 2024, доступны сразу в бета-версии, поскольку они вводятся постепенно.

Одним из изменений в публичной бета-версии iOS 18 является настройка макета главного экрана. Как и в случае с устройствами Android, теперь вы можете гораздо лучше контролировать внешний вид главного экрана. Это привело к появлению некоторых причудливых визуальных эффектов, которые могут раздражать пользователей, которым нравится чистая эстетика Apple.

Доступны как темный, так и светлый режим, а также присутствует автоматическая опция. Это может быть полезно в позднее время или при попытке снизить яркость экрана до минимума. Выбор оттенка по внешнему виду также возможен, но он может дать некоторые визуально сомнительные результаты. Возможность иметь более крупные значки также является опцией. Доступ к этим функциям можно получить, удерживая палец на главном экране и выбрав настройку сверху.

Также был представлен игровой режим, и Apple сосредоточила настройки в этом варианте использования для достижения максимальной производительности. Apple также стремится к тому, чтобы в ее экосистеме было доступно больше игр.

Возможно самой ожидаемой функцией iOS 18 станет Apple Intelligence, которая использует возможности устройства для повышения удобства повседневного использования. Эта функция по-прежнему отсутствует в бета-версии iOS 18, и Apple заявляет, что она появится в бета-версии этой осенью.

Учитывая недавнее стремление к искусственному интеллекту практически всех производителей устройств, Apple необходимо правильно реализовать эту функцию, чтобы помочь увеличить продажи iPhone этой осенью.

Вы можете бесплатно зарегистрироваться в программе бета-тестирования Apple, но не забывайте о рисках, поскольку бета-версия программного обеспечения может содержать ошибки. И обязательно сделайте резервную копию вашего устройства.

#apple #iphone #ios 18
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