Несмотря на новости о том, что в ходе разработки Grand Theft Auto 6 возникли некоторые препятствия, интерес к игре не утих. Трейлер дебютировавший в декабре прошлого года, продолжает набирать просмотры.

Grand Theft Auto продолжает оставаться актуальной и популярной благодаря огромному успеху Grand Theft Auto Online. Многопользовательский режим появился вместе с Grand Theft Auto 5 еще в 2013 году, но остался популярным благодаря набору инструментов Content Creator и всем режимам ограблений, которые Rockstar добавила за эти годы. Более того, игроки перешли на Twitch для трансляции ролевых сессий с созданными ими персонажами, что позволило онлайн-режиму стать одной из самых популярных категорий в сервисе потоковой передачи игр.

реклама

На данный момент нет никаких указаний на то, когда может появиться следующий трейлер. Наиболее вероятный срок - ближе к концу года, чтобы люди помнили о следующей части, поскольку ребята из Rockstar продолжают работать над доведением игры до финиша. Тем временем компания возможно в ближайшее время предоставит скриншоты, сделанные в реальном времени из игры, так же, как это было с Red Dead Redemption 2. Это может помочь фанатам дождаться выхода следующего трейлера.

Дебютный трейлер Grand Theft Auto 6, достигший этого рубежа с количеством просмотров на YouTube, является хорошей новостью для игровой индустрии, поскольку она возлагает надежды на то, что эта игра изменит ситуацию для других разработчиков и издателей.