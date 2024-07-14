Топ-модель AMD Zen 5 серии Ryzen 9000 Granite Ridgе, Ryzen 9 9950X превосходит своего прямого предшественника, Ryzen 9 7950X из серии Ryzen 7000 Raphael, с точки зрения многоядерной производительности более чем на 25 процентов.

Предстоящая топ-модель AMD Zen 5 из серии Ryzen 9000 Granite Ridge, Ryzen 9 9950X с 16 ядрами / 32 потоками, превосходит своего прямого предшественника Ryzen 9 7950X из серии Ryzen 7000 Raphael в производительности при рендеринге 3D-графики в Blender. Если оба процессора работают с соответствующими стандартными настройками TDP 170 Вт и PPT 230 Вт, новый процессор Zen 5 работает значительно быстрее. Увеличение эффективности также заметно, поскольку Zen 5 похоже хорошо масштабируется.

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Как показывают тесты программного обеспечения для рендеринга Blender, Ryzen 9 9950X (в виде инженерного образца ES) преуспевает в достижении этой цели, на 28 процентов быстрее, чем у его прямого предшественника Ryzen 9 7950X. Intel Core i9-14900K вообще не является соперником в этих дисциплинах и уступает по производительности до 34 процентов.

Ryzen 9 9950X с PPT (максимальной мощностью) ограниченной 60, 90 и 120 Вт ранее показал, что архитектура Zen 5 может установить новые стандарты с точки зрения эффективности процессоров x86. Лишь процессоры на базе ARM64 немного более эффективны, но они не могут конкурировать с процессорами Zen 5, когда дело касается максимальной многоядерной производительности.

Если теперь принять во внимание, что инженерный образец ES Ryzen 9 9950X работал лишь на частоте до 5,62 ГГц в Blender, тогда как полноценный ЦП работал на частоте до 5,7 ГГц и с PBO (Precision Boost Overdrive) достигает 5,85 ГГц, становится понятно что мы получим в итоге. Новый AMD Ryzen 9 9950X станет самым быстрым на сегодняшний день основным процессором для многоядерных вычислений в настольных ПК.

Даже с ограничением мощности в 160 Вт Ryzen 9 9950X превосходит все предыдущие процессоры и легко опережает Ryzen 9 7950X с 230 Вт PPT и Core i9-14900K с 253 Вт MTP (значение мощности в режиме Boost) в Blender.

Будущие процессоры AMD для настольных ПК из серии Ryzen 9000 Granite Ridge, которые вероятно будут выпущены 31 июля, и Ryzen 9000X3D Granite Ridge-X не только будут иметь на 16 процентов более высокий IPC и оптимизированный 3D-кэш, они также должны предоставить новые функции разгона, о чем также появились слухи в преддверии официального релиза. Ожидается, что Curve Optimizer будет расширен за счет инструмента Curve Shaper.



