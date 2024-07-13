Незадолго до старта продаж процессоров AMD Ryzen 9000 в магазине PC Canada появились две модели - Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X по удивительно низким ценам.

Речь идет о двух более медленных моделях - Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. По словам продавца, первый имеет 8 ядер и 16 потоков, которые работают с базовой тактовой частотой от 3,8 ГГц до 5,5 ГГц. С другой стороны, Ryzen 5 9600X рекламируется как имеющий 6 ядер, 12 потоков и частоту до 5,4 ГГц, как заявлено AMD. Базовая тактовая частота новой модели начального уровня также должна быть немного выше - она указана как 3,9 ГГц.

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Канадский ритейлер просит за Ryzen 7 9700X 517 канадских долларов или эквивалент 350 евро. С другой стороны, Ryzen 9600X продается за 401 канадский доллар или 271 евро. Для сравнения: ритейлер предлагает Ryzen 7 7700X за 337 евро, а Ryzen 5 7600X за 221 евро.

Новый Ryzen 7 окажется на удивление дешевым, ведь его предшественник на момент выпуска стоил значительно дороже. На момент запуска Ryzen 5 7600X стоил около 350 евро, а сейчас продается за 200 евро. Если AMD будет предлагать свой Ryzen 9000 на текущей стартовой цене, а не на предыдущей, это будет эквивалентно значительному снижению цены.

Произойдет ли это на самом деле, вероятно, станет известно не позднее официальной премьеры процессоров AMD Ryzen 9000. В случае значительного снижения цен должно быть понятно, что AMD вряд ли пойдет на такой шаг без причины. Если цена Ryzen 9000 на самом деле значительно ниже, чем у оригинальных моделей Ryzen 7000, это вероятно следует воспринимать как показатель того, какой конкуренции со стороны Intel можно ожидать в ближайшие месяцы.