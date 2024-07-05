Из-за общедоступности показателей продаж Mindfactory, данные интернет-магазина часто используются в качестве отображения немецкого рынка оборудования, и хотя AMD может хорошо конкурировать с Nvidia в этом отношении, в других местах дела обстоят совершенно иначе.

3DCenter внимательно изучил статистику продаж видеокарт корейского ритейлера Danawa, чьи показатели, как одного из трех крупнейших ритейлеров в Южной Корее, как сообщается ближе к общему среднему показателю по южнокорейскому рынку, чем показатели продаж Mindfactory в Германии.

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Таким образом Южная Корея традиционно является "страной Intel/Nvidia", и тем не менее AMD недавно смогла зафиксировать увеличение доли рынка с течением времени: в июле 2023 года доля рынка видеокарт AMD у Danawa составляла всего 4,6 процента, но в июне 2024 года повысилась до 11,3 процента. Как отмечается в отчете, можно было бы говорить об увеличении доли рынка более чем в два раза, но в целом уровень для AMD остается очень низким.

В целом считается, что Nvidia доминирует на мировом рынке всех видеокарт для настольных ПК, занимая почти 90 процентов, включая рынок OEM, на котором Nvidia явно доминирует, а комплектные ПК с видеокартами Radeon даже в Германии являются исключением. Кроме того по данным 3DCenter, доля AMD в Германии на Mindfactory является исключением из правил, в то время как в других регионах мира часто можно встретить "условия подобные тем, что были в Южной Корее год назад".

Например во многих странах третьего мира нет серьезных продаж AMD из-за "сложной логистики для нишевых предложений, поэтому рыночная доля Nvidia может достигать 99%", говорится в сообщении. Это другая крайность доли немецкого рынка DIY, "которая вероятно будет явно ниже в общей немецкой статистике продаж, чем показывает Mindfactory".

Кроме того, картина будет несколько искажена из-за в основном эксклюзивных продаж в Mindfactory некоторых моделей Radeon RX 6800/6900, тогда как после будущего окончания продаж RDNA 2 в Германии можно ожидать снижения показателей продаж и доли рынка AMD у Mindfactory.

Тот факт, что AMD больше не хочет обслуживать high-end сегмент со своими видеокартами следующего поколения, рассматривается в Mindfactory как дополнительный "стресс-тест" для продаж AMD. Поэтому ситуация в этой стране тогда может измениться более существенно, хотя вряд ли это окажет заметное влияние на мировой рынок.