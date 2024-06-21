Microsoft недавно решила закрыть разработчика Arkane Austin, а это означает, что обещанный Redfall DLC не выйдет. Таким образом, игроки получают свои деньги обратно.

На момент закрытия Arkane уже анонсировала дополнение Hero. На самом деле при запуске было продано издание Bite Back за 99 долларов, обещавшее "двух будущих героев". Его также можно было приобрести отдельно за 26,99 долларов. Через год после выпуска, новостей о расширении не было, что раздражало тех кто заплатил за контент в день выпуска. А потом студию без предупреждения закрыли.

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Игроков, которые обратились в Microsoft и Bethesda с жалобой, направили заполнять онлайн-форму, но похоже, в этом не было необходимости. Согласно последним онлайн-чатам, покупателям издания Bite Back и отдельного загружаемого контента будут возвращены деньги, даже если они не заполнили форму.

Возврат средств осуществляется на осуществлённый способ оплаты и изменить его невозможно. Если вы купили дополнение, проверьте свою электронную почту, чтобы узнать подробности. Однако есть одно предостережение. Любой, кто приобрел физическую версию игры с кодом активации, должен будет обратиться в службу поддержки и возможно заполнить вышеупомянутую форму.