Поставщик батарей для Apple создал аккумулятор в 100 раз энергоэффективнее обычного.

Компании удалось добиться этого прорыва, используя аноды из литиевого сплава вместе с твердым электролитом на основе оксидов. В TDK заявляют, что "использование твердого электролита на основе оксидов делает аккумуляторы чрезвычайно безопасными". Безопасность так же важна, как и длительное время использования, поскольку эти батареи предназначены для размещения в портативных устройствах, таких как умные часы и беспроводные наушники.

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Следующими шагами в разработке станет массовое производство, включая проектирование структуры корпуса и разработку реальных аккумуляторных элементов. Другие улучшения, к которым стремится TDK, - это еще большее увеличение емкости за счет многослойного наслоения и расширение диапазона рабочих температур. Эти улучшения сделают эти батареи более привлекательными для компаний, работающих в сфере носимых устройств, поскольку клиенты постоянно надеются на увеличение срока службы батарей и использования устройств в различных климатических условиях.

Apple потенциально является большим победителем от этой новости, поскольку у нее есть несколько продуктов, которые могут использовать эти батареи, включая Apple Watch и Apple AirPods. Например компания заявляет, что у Apple Watch Series 9 время автономной работы составляет до 18 часов, что далеко от идеала. Если компания сможет предложить 48 или более часов автономной работы в будущих умных часах, это поможет привлечь потенциальных покупателей, которые отложили покупку из-за недостаточного времени автономной работы.