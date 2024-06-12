Радиатор будет стоить 70 долларов с трехлетней гарантией, термопастой, аксессуарами и отверткой в комплекте.

До сих пор серия кулеров для процессоров Be Quiet Dark Rock была известна своей черной монолитной эстетикой, изготовленной из материалов премиум-класса, и при этом предлагала столь же более высокие цены, чем аналогичные модели Deepcool и Noctua. Компания надеется несколько повлиять на мнение покупателей (и их кошельков) с помощью нового Dark Rock 5.

реклама



По сравнению с предыдущим поколением, Dark Rock 5 теперь подходит к большему количеству типов материнских плат, таких как Intel и AMD Ryzen. Частично это связано с асимметричным дизайном кулера и вырезами для радиатора, которые обеспечивают больше пространства вокруг него для модулей памяти, а также возможностью установить второй вентилятор на стороне выхлопа для дополнительной эффективности охлаждения.

Полностью черный Dark Rock 5 вдохновленный моделями Elite и Pro, оснащен магнитной верхней пластиной, шестью тепловыми трубками и 120-мм ШИМ-вентилятором Silent Wings 4. Про вентилятор компания утверждает, что он обеспечивает "высокую производительность и практически бесшумную работу" на уровне 29,8 дБ и 1,5 кубических метров в минуту благодаря сочетанию тихого 6-полюсного двигателя, оптимизированных лопастей вентилятора и гидродинамического подшипника. Никелированное основание совместимо с жидким металлом и термопастой.





Dark Rock 5 появился на прилавках 25 июня. Радиатор будет стоить 70 долларов с трехлетней гарантией, термопастой, аксессуарами и отверткой в комплекте.