Компания заявляет, что ИИ "понимает личный контекст, чтобы предоставлять полезную и актуальную информацию", одновременно устанавливая новый стандарт, когда дело доходит до предоставления ИИ, ориентированного на конфиденциальность.

Apple Intelligence тесно интегрирована в операционные системы Apple. Благодаря этой интеграции появляется возможность использовать новую функцию под названием "Инструменты письма", которая помогает пользователям выполнять такие задачи, как корректура, обобщение и переписывание. Кроме того, уведомления теперь будут оптимизированы: самое важное будет отображаться спереди и в центре. Даже телефонные звонки получают поддержку ИИ благодаря возможности транскрипции, записи и обобщения.

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Генеративный искусственный интеллект также является частью пакета. Apple заявляет, что пользователи смогут использовать Image Playgrounds для создания иллюстраций, эскизов и анимации. Эта новая функция будет доступна как отдельное приложение, а также в нескольких других приложениях, таких как iMessage. Между тем Genmoji позволяет пользователям создавать любые собственные смайлы с текстовым описанием или изображением друга или члена семьи.

По слухам Apple будет активно использовать обработку данных на устройствах для предоставления возможностей искусственного интеллекта. Некоторые из используемых моделей могут работать непосредственно на устройстве пользователя, что позволяет "понять глубокий личный контекст, а также защитить конфиденциальность пользователя". Однако каким бы хорошим ни был чип Apple, облачный ИИ сможет сделать больше.

Именно здесь в игру вступают собственные облачные вычисления Apple. Это специальное решение полностью опирается на серверы, на которых работает оборудование Apple, что создает "фундамент позволяющий Apple гарантировать, что данные никогда не будут сохранены или раскрыты". Компания даже дает специалистам по безопасности взглянуть на код, который позволяет системе проверять заявления о безопасности и конфиденциальности, которые она делает, в надежде, что это пользователям больше доверять Apple.

Компания активно занимается внедрением искусственного интеллекта, и будет интересно посмотреть, насколько ее пользовательская база готова к этим изменениям. Видя насколько все интегрировано, сомнительно, что пользователи смогут выбирать, с какой степенью ИИ они будут взаимодействовать.