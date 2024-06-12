Компания представляет свой автономный маршрутизатор Nighthawk RS300.

Заметьте это недешевые продукты: рекомендуемая розничная цена варьируется от 329,99 до 999,99 долларов. Но они как правило дешевле, чем несколько ранних Wi-Fi-маршрутизаторов, появившихся в рознице, включая собственную линейку продуктов Netgear.

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Начнем с самого дешевого варианта: Nighthawk RS300 представляет собой элегантный и стильный маршрутизатор Wi-Fi 7 с общей скоростью 9,3 Гбит/с. Он распределен по трем диапазонам: диапазон 6 ГГц (2x2, 320 МГц, 4K-QAM) обеспечивает скорость до 5,8 Гбит/с, диапазон 5 ГГц (2x2, 160 МГц, 4K-QAM) обеспечивает скорость до 2,9 Гбит/с и 2,4 Диапазон ГГц (2x2, 40 МГц, 4K-QAM) с пропускной способностью до 700 Мбит/с (0,7 Гбит/с).

На самом деле вы не можете объединить три диапазона в своего рода суперсоединение со скоростью 9,3 Гбит/с, хотя производители маршрутизаторов обычно рекламируют общую максимальную пропускную способность.

Для проводного подключения на задней панели устройства имеются два порта LAN 2,5 Гбит/с, два порта LAN 1 Гбит/с, интернет-порт 2,5 Гбит/с и порт USB 3.0 для совместного использования хранилища или принтера по сети.

Что касается покрытия, хотя вы не увидите никаких антенн, Netgear утверждает, что может обрабатывать максимум до 232 квадратных метров на 100 устройствах. Это весьма впечатляюще, если утверждение подтвердится при проверке.