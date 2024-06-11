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Niko4123
Автоматическое обновление BIOS ноутбуков HP ProBook выводит их из строя
Пользователи подозревают HP в том, что она заблокировала ноутбуки с помощью плохого обновления BIOS, и пока HP не может сказать ничего полезного по поводу ситуации.

BIOS - это общий термин для обозначения низкоуровневой прошивки, которая сообщает компьютеру, как загружаться. Большинство вещей, которые мы сегодня называем BIOS, на самом деле являются разновидностью Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), но как бы вы это ни называли, ProBook по-прежнему не работает.

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Обновление BIOS машины может быть рискованным, поскольку из-за ошибок компьютер может не загружаться. Похоже именно это и произошло с этими конкретными ProBook. В конце мая HP выпустила новое обновление BIOS, которое приложение HP Support Assistant автоматически установило на ноутбуки. Некоторые пользователи также получили плохую прошивку через Центр обновления Windows. На форумах поддержки HP есть несколько страниц жалоб на обновление. Пользователи утверждают, что после перезагрузки после установки нового BIOS машина просто вращает вентиляторы и постоянно остается с черным экраном.

Ошибки случаются, но HP справляется с ними не очень хорошо. Во-первых, компания не должна автоматически устанавливать обновления BIOS ни на один компьютер, не говоря уже о тех, которые продаются оптом предприятиям. Учитывая риск связанный с обновлением этого низкоуровневого кода, HP следует прекратить автоматическое обновление этих обновлений в программном обеспечении Support Assistant.

Некоторые авторы на форумах HP сообщают, что в их организации имеется несколько ноутбуков, на которых установлено автоматическое обновление, и все они заблокированы. К сожалению HP ProBook 455 G7 выпущенный в 2020 году, не имеет гарантии, поэтому владельцам практически не остается возможности обратиться за помощью до тех пор, пока HP  не признает ошибку и не предложит решение.

Если для этих систем нет возможности восстановления BIOS, всё, что HP может разумно сделать в этой ситуации - это заменить материнские платы или микросхемы BIOS на затронутых машинах. Некоторым владельцам удалось оживить ноутбуки, удалив микросхему биоса и вручную перепрошив ее старым ПО. Хотя это сложная операция. Большинство компаний вероятно просто заменят ноутбуки, если HP не изменит свою политику техподдержки.

#hp #bios
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