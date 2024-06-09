Графический блок интегрированный в Ryzen AI 9 HX 370, который носит название Radeon 890M и предлагает в общей сложности 16 вычислительных блоков и 1024 шейдерных блока, заставляет его предшественника выглядеть довольно старым, если первые тесты OpenCL подтвердятся в играх.

После того, как абсолютная топ-модель серии Ryzen AI 300 (Strix Point), Ryzen AI 9 HX 370 с Zen 5 и Zen 5c, уже оставила многообещающее первоначальное впечатление в первых тестах, BenchLeaks в очередной раз опубликовал первые были выпущены тесты встроенной графики Radeon 890M, основанной на обновленной архитектуре RDNA 3.5. Оба предшественника, Radeon 780M (RDNA 3) и Radeon 680M (RDNA 2), находятся на расстоянии.

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Набрав около 42 000 баллов в тесте OpenCL в Geekbench 6, новая Radeon 890M теперь находится на одном уровне с дискретными видеокартами для настольных ПК, такими как Geforce GTX 1650 Ti, и следовательно примерно на 39 процентов быстрее, чем ее прямой предшественник Radeon 780M, который имеет примерно 30 000 очков.

Конечно бенчмарк OpenCL не может быть напрямую реализован в играх, но один только графический процессор, выросший с 768 до 1024 шейдерных блоков, дает надежду на повышение игровой производительности как минимум на 30 процентов. Ryzen AI 300 с RDNA 3.5 и XDNA 2 вероятно сделает большой шаг вперед, особенно в мобильном секторе.