Больше информации о потребительских продуктах компании ожидается на выставке Computex 2024, которая пройдет в Тайбэе с 4 по 7 июня.

К 2027 году за Blackwell последуют архитектуры Blackwell Ultra, Rubin, Rubin Ultra и Vera, причем последнее кодовое название означает не архитектуру графического процессора, а скорее ЦП.

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Хотя Blackwell-Ultra продолжит использовать HBM3e в следующем году, но с памятью 12Нi вместо предыдущих 8Нi, что обещает до 50 процентов большую плотность хранения данных. Следующая архитектура будет выпущена в начале 2026 года под названием Rubin, а затем будет дополнена новым процессором Vera. Nvidia впервые перейдет на HBM4 с Rubin, а затем продолжит этот путь с Rubin Ultra в 2027 году. В следующей серии изображений сравниваются Hopper, Blackwell, Rubin и их платформы.

Как видно из слайдов официальной презентации, Nvidia также хочет удвоить пропускную способность с 1,8 до 3,6 ТБ/с за счет перехода с NVLink 5 на NVLink 6. Более чем двухчасовая запись основного выступления на YouTube-канале производителя дает еще больше информации.

Больше информации о потребительских продуктах компании ожидается на выставке Computex 2024, которая пройдет в Тайбэе с 4 по 7 июня.