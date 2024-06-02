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Niko4123
NVIDIA представляет новые рекомендации по габаритам для небольших игровых ПК
Идея лежащая в основе рекомендаций, заключается в том, чтобы облегчить сборщикам систем, производителям корпусов, партнерам по графическим процессорам разработку небольших, мощных игровых систем на базе оборудования GeForce RTX.

Это интересная инициатива, учитывая, что не существует общепринятого стандарта, определяющего, что представляет собой ПК малого форм-фактора. В отличие от таких форм-факторов, как ATX, Extended ATX (E-ATX), micro-ATX, mini-ATX и других менее широко известных вариантов. Поэтому если вы собираете компактный игровой ПК, потребуется немного больше исследований, чтобы убедиться, что все детали подходят друг к другу.

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Конечно это также полезный стандарт для NVIDIA, поскольку он не навязывает рекомендации для видеокарт AMD Radeon или Intel Arc. Другими словами это не универсальный стандарт, хотя ничто не мешает AMD или Intel продвигать одни и те же или похожие требования, если они того пожелают.

В любом случае начиная с рекомендаций по графическому процессору, видеокарта GeForce для энтузиастов с поддержкой SFF (малого форм фактора ПК) должна быть не ниже GeForce RTX 4070. NVIDIA сохраняет фокус на более высоких игровых возможностях с базовым уровнем производительности, который (неофициально) должен по крайней мере, быть достаточно хорошим для 1440p в большинстве игр, особенно если использовать преимущества DLSS с генерацией кадров.

Максимальные размеры составляют 304 мм в длину, 151 мм в высоту и 50 мм в глубину (2,5 слота). Кроме того отведенная высота должна учитывать пространство для силового кабеля. Существует целый ряд специальных видеокарт от нескольких партнеров NVIDIA, которые уже соответствуют указанным выше спецификациям.

Соответствующие корпуса должны иметь зазор 154,55 мм от материнской платы или переходной платы до панели корпуса (независимо от того, находится ли графический процессор в вертикальной или горизонтальной ориентации), длина 312 мм включая видеокарту и расширитель и глубиной 50 мм, что опять же достаточно для 2,5-слотовой видеокарты.

Аналогичным образом сейчас доступно несколько корпусов с поддержкой GeForce SFF, в том числе модели от ASUS, Cooler Master, Corsair, Fractal Design, MSI, NZXT, Silverstone и некоторых других.

Имейте в виду, что все еще можно собрать компактный игровой ПК, не придерживаясь собственных рекомендаций NVIDIA по поддержке SFF. Например нетрудно найти укороченную или низкопрофильную видеокарту GeForce RTX 4060, а также множество корпусов для ее размещения. То же самое касается и компактных графических процессоров конкурентов NVIDIA. И конечно же такие бутики, как Falcon Northwest, Maingear и другие, уже давно предлагают ПК малого форм-фактора, которые обладают впечатляющими возможностями.

Как бы то ни было новые рекомендации NVIDIA по SFF могут помочь сделать мощные игровые ПК меньшего размера более распространенными, особенно с учетом того, что Intel отказывается от NUC первых производителей, таких как NUC Extreme, и вместо этого принимает модель лицензирования.

#nvidia #видеокарты
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