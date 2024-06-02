Об этом сообщил генеральный директор Take-Two.

Можно с уверенностью сказать, что GTA VI не выйдет на ПК сразу после релиза, но что насчет позже? Ни Rockstar, ни Take-Two ничего не сказали по этой теме. Из истории можно сделать вывод, что игра выйдет на ПК через год или больше после запуска консоли, но если это так, Штраус Зельник этого не говорит, но и не отрицает такую возможность.

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Зельник является генеральным директором Take-Two, издателя всех игр Rockstar. Он дал интервью на конференции организованной инвестиционно-банковской компанией TD Cowen, и в рамках интервью его спросили, может ли Grand Theft Auto VI выйти на ПК позже.



Он отметил исторический подход Rockstar к платформе ПК, что игры Rockstar, как правило, рано или поздно попадают на ПК, но не вскоре после запуска. Зельник заявил, что его компания обычно "обращается к потребителям на любой платформе, которая имеет смысл, со временем".

Так являются ли замечания генерального директора Take-Two молчаливым признанием того, что следующая игра Grand Theft Auto в конечном итоге выйдет на ПК? Нет. Хотя было бы весьма удивительно, если бы этого не произошло. Истоки GTA и Rockstar связаны с ПК, а версии игр компании для ПК обычно тщательно настроены и содержат множество особенностей и функций, специфичных для ПК, таких как полное переназначение клавиш и поддержка настроек графики, выходящих за рамки возможностей консолей.

Есть уверенность, что GTA VI появится на Windows в свое время после запуска в 2025 году.