Спрос на процессоры растет, а поставки игровых графических процессоров снижаются.

Начнем с процессоров. По данным JPR, это лишь второй рост поставок в годовом исчислении за 25 лет. Для сравнения: 25 лет назад был выпущен процессор Intel Pentium III, 32-битный чип, который изначально производился по 250-нанометровому производственному процессу. Первые предложенные чипы Pentium III работали на частотах 450 МГц и 500 МГц, при этом Intel просила 496 и 696 долларов соответственно за лотки на 1000 единиц.

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Еще одна причина, по которой примечателен всплеск поставок процессоров в первом квартале, заключается в том, что мы только сейчас начинаем вступать в эпоху компьютеров с искусственным интеллектом. Microsoft пытается начать продажи всерьез, с помощью своей инициативы Copilot+, первые системы которой используют оборудование Qualcomm Snapdragon Elite X и Elite Plus на базе Arm. ПК Copilot+ с аппаратным обеспечением x86 от AMD и Intel появятся позже.

Тем не менее процессоры AMD Ryzen 8000/8040 и Intel Core Ultra (Meteor Lake) оснащены специальным оборудованием для обработки ИИ (NPU или нейронные процессоры), поэтому вполне возможно, что ранние последователи ИИ помогли спровоцировать неожиданный всплеск поставок процессоров в первом квартале.

Что касается графики, поставки видеокарт для настольных компьютеров упали на 14,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того объем дискретных графических процессоров в целом (включая графические процессоры для ноутбуков) снизился на 12,4% по сравнению с прошлым кварталом. Эта тенденция не является чем-то необычным, поскольку первый квартал обычно остается неизменным для графических процессоров, хотя среднее значение за 10 лет показывает снижение рынка на 11%.

"Хотя первый квартал оказался неудачным, это может быть сигналом, что отрасль возвращается к нормальной сезонности", сообщил доктор Джон Педди, президент Jon Peddie Research. "Microsoft, AMD и Intel продвигают ПК с искусственным интеллектом, а Lenovo заявляет, что их продажи растут из-за этого. AMD и NVIDIA прогнозируют рост во втором квартале, поэтому нас может ожидать сюрприз, и традиционная сезонность может снова измениться. Однако Прогнозы AMD и NVIDIA включают центры обработки данных. Мы ожидаем, что NVIDIA, занимающая лидирующую долю рынка, поставит более 2 миллионов графических процессоров для центров обработки данных в 2024 году".

На данный момент геймеры возможно откладывают обновление, чтобы увидеть, что предлагает серия GeForce RTX 50, включая GeForce RTX 5090 (хотя флагманские графические процессоры уступают по продажам моделям более низкого уровня и более доступным). В любом случае JPR ожидает, что уровень оснащения дискретных графических процессоров в ПК достигнет 22% в течение следующих пяти лет (это означает, что более чем один из каждых пяти ПК будет иметь внутри дискретный графический процессор).

Наконец JPR поделился разбивкой доли рынка графических процессоров в целом, хотя она менее интересна, поскольку учитывает интегрированные графические процессоры. Таким образом Intel доминирует с долей рынка 66%, что немного выше 65% в прошлом квартале и ниже 68% год назад, в то время как NVIDIA занимает второе место с 18%, а AMD на третьем месте с 16%. Очевидно, что Intel не впечатляет покупателей своими дискретными видеокартами Arc, но она доминирует в поставках процессоров.

Интересно отметить, что даже с учетом всех графических процессоров (включая все платформы, как интегрированные, так и дискретные), поставки все равно упали в первом квартале после трех кварталов подряд роста, согласно последним данным о поставках, как показано на диаграмме выше.