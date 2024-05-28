Он представляет собой твердотельный накопитель форм-фактора M.2 2230 с PCIe 4.0 x4.

IRDM - это игровой суббренд Wilk Electronik SA, польского производителя памяти и накопителей, который обычно выпускает потребительские товары под своим брендом Goodram.

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IRDM рекламирует "непревзойденную производительность" своего нового твердотельного накопителя Pro Nano SSD, который представляет собой твердотельный накопитель форм-фактора M.2 2230 с PCIe 4.0 x4, способным работать со скоростью последовательного чтения до 7300 МБ/с и последовательной записью до 6000 МБ/с.

"Такая производительность обеспечивает молниеносную загрузку игр и приложений, повышая общую плавность работы системы. И геймеры, и профессионалы оценят сокращение времени простоя и более быструю обработку данных, что крайне важно при работе с большими файлами и ресурсоемкими приложениями", заявляет IRDM.

Фактическое преимущество в производительности зависит от портативного устройства и того, что оно поддерживает. Например Steam Deck использует PCIe 3.0 x4 для слота хранения данных M.2, поэтому вы не увидите преимущества в производительности от твердотельного накопителя PCIe 4.0 x4. Тем не менее твердотельные накопители PCIe 4.0 x4, такие как Pro Nano, обратно совместимы. Однако IRDM нацелен не только на игровые портативные компьютеры, но и на игровые ноутбуки.

Пока Wilk Elektronik SA не раскрыла цены, но заявила, что намерена предлагать IRDM Pro Nano емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.