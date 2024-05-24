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Niko4123
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
Согласно сообщению на Chiphell, GeForce RTX 5090 имеет необычно плотную структуру памяти.

Сообщается, что в сочетании с технологией памяти GDDR7, которая повышает скорость и эффективность, RTX 5090 предложит масштабные обновления VRAM. Имея потенциальную 512-битную шину памяти, графический процессор Blackwell GB202, который скорее всего будет питать RTX 5090, будет поддерживать до 16 модулей памяти - у RTX 4090 их 12. По слухам также возможна тройная печатная плата с отдельными платами для графического процессора, ввода-вывода и VRM, но это маловероятно. 

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Заявленная 512-битная шина памяти GeForce RTX 5090 затмит 384-битную шину текущей RTX 4090 и обеспечит значительно большую пропускную способность. Хотя фактический объем видеопамяти не подтвержден, он также может достигать 32 ГБ. Однако при наличии 16 модулей памяти по 2 ГБ каждый, скорее всего у RTX 5090 будет 32 ГБ видеопамяти.

Расположение памяти указанное для RTX 5090 в сообщении, - 4, 5, 2, 5 по сравнению с 3,4,1,4 у RTX 4090, при этом эти цифры указывают, сколько чипов находится в области платы с четырех сторон GPU.

Геймеры, создатели и начинающие инженеры искусственного интеллекта вероятно будут довольны возможностью того, что GeForce следующего поколения будут иметь больший объем памяти. Для геймеров, играющих в высоком разрешении, с высочайшими настройками качества изображения и трассировкой лучей, очевидны преимущества. Создатели контента и художники 3D-графики, работающие с моделями сверхвысокого разрешения, также получат выгоду. Варианты использования машинного обучения и искусственного интеллекта также будут использовать как можно больше видеопамяти.

Другие потенциальные характеристики, такие как энергопотребление, пока неизвестны, но слухи указывают на то, что энергопотребление GeForce RTX 5090 может находиться в диапазоне 600 Вт.

Благодаря такой плотной компоновке видеопамяти для поддержки огромных объемов памяти GeForce RTX 5090 может стать мощным преемником RTX 4090. Ее выпуск вероятно должен произойти где-то до конца 2024 года или в начале 2025 года, если текущие показатели точны. Цена на данный момент также неизвестна, но вполне вероятна рекомендуемая розничная цена в 1599 долларов, аналогичная GeForce RTX 4090.

#geforce rtx 5090
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GeForce RTX 5090 мощностью 600 Вт может получить массивный кулер
Топовая GeForce RTX 5090 может получить нестандартную конструкцию PCB и 32 Гбайт памяти
Печатная плата RTX 5090 будет разделена на три части, а GPU состоит из двух кластеров
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