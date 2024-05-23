Этот комплект наушников, оснащенный новейшим оборудованием, не только конкурирует с такими моделями, как Apple AirPods Max и Sennheiser Momentum 4 Wireless, но также обеспечивает тесную интеграцию с другими продуктами Sonos.

Sonos сообщила, что готовит беспроводные наушники еще в 2020 году. Четыре года спустя были представлены Sonos Ace, и они выглядят потрясающе. В анонсе продукта Патрик Спенс, генеральный директор Sonos заявил, что "Sonos Ace использует все, чему мы научились за два десятилетия в качестве лидера в области аудио, чтобы обеспечить потрясающий звук, элегантный дизайн и многолетний комфорт в одном из крупнейших и самых популярных аудиоустройств по всему миру".

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Одной из самых ярких особенностей Ace является возможность, называемая TV Audio Swap, подключаться к совместимой звуковой панели Sonos и обмениваться звуком с ней. Система использует Bluetooth LE для аудио и встроенный Wi-Fi для синхронизации. На данный момент только Sonos Arc может работать в паре с Ace, хотя вскоре к ним будут добавлены оба поколения Beam и Ray.

Позже, в этом году станет доступно нечто под названием TrueCinema. Для тех, кто знаком с настройкой TruePlay для своих динамиков, TrueCinema - это по сути версия Ace, благодаря которой она отображает ваше пространство для более реалистичного прослушивания.

Помимо этих ключевых особенностей, Ace имеет дизайн, напоминающий AirPods Max, с множеством изгибов, высококачественными материалами (как и должно быть) и экологически чистыми материалами. Также имеются режимы активного шумоподавления вместе с поддержкой Dolby Atmos плюс Spatial Audio (с отслеживанием головы).

Динамические динамики диаметром 40 мм управляются DSP с новейшим протоколом Bluetooth 5.4. Пользователям iOS придется довольствоваться поддержкой кодека AAC, а пользователи Android помимо этого, получат SBC и aptX Lossless. Хотя традиционных проводных соединений нет, наушники Sonos используют USB-C для передачи звука без потерь.

Sonos Ace доступны для предварительного заказа за 450 долларов. Покупатели могут выбирать между мягким белым или черным цветами.