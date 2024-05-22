Блогер Everest и программист InstLatX64 возможно раскрыли некоторые интересные подробности о следующих процессорах компании, основанных на архитектуре Zen 6.

Everest составил таблицу, в которой перечислены все известные модели процессоров AMD EPYC Turin. Это будут серверные процессоры следующего поколения серии EPYC 9005 на базе Zen 5. Самая быстрая из известных моделей оснащена шестнадцатью CCD (ПЗС), что дает 128 ядер, но есть также чип высокой плотности со 192 ядрами в одном разъеме. Мы пока мало что знаем о Zen 5c, но TDP в 500 Вт, который Everest указывает для этого процессора, весьма красноречив.

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Вся эта информация подтверждена, поскольку она касается реального оборудования, которое люди имеют в наличии для тестирования. Однако в своей диаграмме (ниже), показывающей топовые конфигурации каждого поколения EPYC, InstLatX64 также собрал текущие утечки и слухи о Zen 6. В таблице заявлено 1024 потока в двухпроцессорной конфигурации. Это означает, что каждый процессор будет иметь 256 ядер с многопоточностью, распределенной по 8 тридцатидвухъядерным ПЗС-матрицам.

CCD - это чиплеты, но CCX означает "Core CompleX", который является основным строительным блоком процессора Ryzen. В ранних чипах Ryzen восемь ядер были разделены на два четырехъядерных CCX, но начиная с Zen 3 все восемь ядер были объединены в один CCX. Это приводит к улучшению многоядерной производительности. Однако ядра Zen 4c организованы в пары 8-ядерных CCX, совместно использующих CCD. Похоже, что в ЦП Zen 5c и Zen 6 все ядра снова объединены в один CCX, и это приятно.

Другой известный инсайдер, Kepler (@Kepler_L2 на Xwitter), заметил в ответ InstLatX64, что Zen 6 на самом деле будет иметь три отдельные конструкции CCD: одну с восемью ядрами, одну с 16 ядрами и одну с 32 ядрами. Можно предположить, что чипы Ryzen будут оснащены 8-ядерными чипами, в то время как в компонентах EPYC скорее всего будут чаще встречатся 16- и 32-ядерные чиплеты - хотя, если увидим серию EPYC 4006, возможно там будут компоненты с 8 ядрами.