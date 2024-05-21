GP10 присоединится к множеству китайских карманных компьютеров и станет второй на базе процессора Intel SoC.

Lunar Lake станет преемником Meteor Lake в сегменте высококлассной мобильности благодаря обновленному технологическому процессу, базовой архитектуре и блоку NPU. По слухам процессор будет использовать ядра Lion Cove и Skymont и будет производиться по 3-нм техпроцесу TSMC (N3B). Графический процессор будет основан на архитектуре Xe3 "Battlemage", а NPU будет в 2-3 раза быстрее, чем Meteor Lake.

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Технические характеристики портативного устройства Weibo GP10:

Дисплей: 10,95 дюйма (1920×1200,120 Гц).

SoC: Intel Lunar Lake (8 ядер с частотой >4 ГГц для P, 14 МБ+ кэш-памяти L3).

DRAM: LPDDR5 (до 64 ГБ).

Хранилище: М.2. Твердотельный накопитель NVMe 2280 (PCIe Gen 5, до 2 ТБ).

Беспроводная связь: 802.11ac/802.11ax.

Порты: USB-C, TF, разъем 3,5 мм.

Ожидается, что Weibo представит свой первый портативный компьютер на выставке Computex в следующем месяце.