Сообщения поступают как об 11-дюймовых, так и 13-дюймовых моделях, при этом один из пользователей Reddit подтвердил, что у них нет дополнительной функции стекла с нанотекстурой.

Последняя линейка iPad Pro от Apple оснащена новым процессором Apple M4, который, как говорят, в 4 раза быстрее при профессиональном рендеринге, чем его предшественник чип M2. При всей этой дополнительной производительности поклонники Apple надеялись, что смогут в полной мере воспользоваться преимуществами нового дисплея Ultra Retina XDR компании из Купертино, который представляет "революционную тандемную OLED-технологию". Хотя большинство похоже довольны новым дисплеем, некоторые отмечают на Reddit и других платформах, что их дисплей не совсем на должном уровне.

реклама

Пользователь Reddit Vingdoloras поделился парой изображений своего зернистого дисплея на 13-дюймовом iPad Pro M4 без стекла с нанотекстурой. На изображении (см. изображение вверху) показан OLED-дисплей с заметной зернистостью. Vingdoloras отметил, что они впервые заметили зернистость внутри некоторых меню и подумали, что ее можно отнести именно к этому. Но пользователь Reddit сообщил: "Зернистость остается статичной в своем положении. Когда я прокручиваю экран, зернистость остается на месте".

iPad Pro с OLED-дисплеем был выпущен на этой неделе, и от некоторых расстроеных владельцев уже поступили жалобы на зернистость дисплея. Сообщения поступают как о 11-дюймовых, так и о 13-дюймовых моделях, при этом один из пользователей Reddit подтвердил, что у них нет дополнительной опции стекла с нанотекстурой.

Другие пользователи Reddit поддержали жалобу, заявив, что испытывают аналогичный дискомфорт. Однако некоторые заявляют, что их OLED-экраны в порядке. Предполагают, что это может быть проблема с экранами, поставляемыми Samsung или LG. Обе компании приложили руку к созданию 11-дюймовых моделей, а LG - ко всем 13-дюймовым моделям.

На данный момент жалобы поступают только от пользователей без опции стекла с нанотекстурой. Опция стекла с нанотекстурой поставляется с конфигурациями хранилища емкостью 1 ТБ и 2 ТБ за дополнительную плату в размере 100 долларов. Это также может просто означать, что больше людей купили варианты без нанотекстуры, и что проблема может возникнуть позже, по мере того, как будет продано больше таких продуктов.

Vingdoloras прокомментировал, что он вернул iPad Pro, который был изображен на фотографии, но у замены был такой же зернистый дисплей. Он добавил, что сотрудник магазина, куда было возвращено устройство, подтвердил, что дисплей в магазине страдает такой же зернистостью.