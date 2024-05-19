После заявления об отсрочке выхода GTA 6, акции Take-Two упали вчера более чем на 2,5%.

После заявления об отсрочке выхода GTA 6, акции Take-Two упали вчера более чем на 2,5%. Геймеров это совершенно не удивит - между первым трейлером GTA V и выпуском игры в 2013 году прошло 22 месяца.

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Это явно вызывает разочарование у специалистов в отрасли - особенно в компаниях Sony и Microsoft, которые надеялись на праздничный релиз, который оживит продажи консолей текущего поколения. Акционеры Take-Two также были разочарованы, поскольку издатель пересмотрел свой прогноз заказов на 2025 финансовый год примерно до $5,6 млрд, что значительно меньше предыдущего прогноза, составлявшего более $7 млрд долларов.

Grand Theft Auto V остается основным источником дохода для Take-Two, конечно благодаря все еще поддерживаемому режиму GTA Online, из-за которого игра по сей день остается одной из самых популярных игр в Steam. По данным Steamcharts, за последние 24 часа игра достигла пика в 131 553 игрока. Аудитория Steam безусловно составляет определённый процент этой игры, поэтому можно с уверенностью сказать, что игра все еще вполне востребована.

В том же разговоре с инвесторами Take-Two сообщила, что продажи GTA V за все время достигли 200 миллионов единиц и что её аудитория выросла примерно на 35% за последний год. Хороший результат для игры 11-летней давности. Благодаря этому объявлению и обещанию Nintendo предоставить больше информации о Switch 2 в следующем году, 2025 год обещает стать большим событием для геймеров после пока что относительно скучного 2024 года.