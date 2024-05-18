Идея состоит в том, что ваш телефон сможет оценивать окружающую среду и регулировать интенсивность вибрации, чтобы привлечь ваше внимание, не мешая окружающим.

Google утверждает, что адаптивная вибрация будет использовать микрофон вашего телефона и другие датчики для принятия такого решения. Однако в целях конфиденциальности данные передаваемые в эту функцию, не покинут ваш телефон, сообщает Android Authority.

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Google не объяснил, как именно он будет регулировать интенсивность вибрации с помощью этой функции, но можно сделать некоторые предположения на основе полезной анимации на экране настроек. Если ваш телефон находится на мягкой поверхности, например на диване, вибрация будет приглушённой. Адаптивная вибрация заставит телефон трястись сильнее, чтобы привлечь ваше внимание. Если положить его на стол, вибрация на полную мощность будет влиять на близлежащие предметы. В этом случае, система Adaptive Vibration не будет включать вибродвигатель на полную мощность.

Ожидается, что финальная версия Android 15 выйдет этой осенью.