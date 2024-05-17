Прирост от новой архитектуры составляет около 10-15%.

Последняя утечка тестов выглядит довольно интересной, по крайней мере, с точки зрения производительности Zen 5 в Blender. Обнаруженные HXL (@9550Pro на Xwitter), пара результатов для "AMD Eng Sample: 100-000000994-38_Y" в базе данных OpenData для версии 4.1.0 Blender Benchmark дает средний балл 270,92 в этом тесте. Но как мы узнаем, что это процессор Zen 5?

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Во-первых AMD вероятно на данный момент не тестирует какие-либо инженерные образцы, кроме Zen 5. До Zen 6 еще далеко, а Zen 4 уже вполне зрел. Во-вторых мы уже видели этот процессор раньше - он появился в результатах Geekbench еще в апреле, где было больше информации о том, что именно представляет собой процессор: Family 26, Model 32 - Strix Point.

Известно, что этот конкретный чип имеет двенадцать ядер ЦП, хотя на момент утечки Geekbench он был настроен на работу без одновременной многопоточности. HXL сообщает, что конфигурация этого процессора "4+8", что подразумевает четыре полноценных ядра Zen 5 и восемь компактных ядер Zen 5C. Обычно мы ожидаем, что двенадцатиядерный процессор победит в Blender чипы с меньшим количеством ядер, но важно помнить, что это инженерный образец.

В результате на первый взгляд оценка не так уж и высока, средний результат 270,92 балла ставит процессор Strix Point чуть выше Ryzen 7 7700X. Однако на самом деле это потрясающий результат: этот мобильный ЦП с низким энергопотреблением не только опережает гораздо более мощный процессор для настольных ПК, но и делает это в виде инженерного образца. Таким образом вполне возможно, что процессоры AMD Zen 5 действительно будут очень быстрыми.

Мы также ожидаем от Strix Point 24 МБ кэш-памяти L3 и встроенный графический процессор на базе RDNA 3.5 с восьмью процессорами рабочих групп (WGP) по сравнению с шестью в Phoenix и Hawk Point. Ожидается, что AMD представит эти APU на выставке Computex 2024.