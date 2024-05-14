Ожидается, что предстоящие функции искусственного интеллекта появятся на iPhone с обновлением iOS 18.

Ни для кого не секрет, что Apple усердно работала над внедрением функций искусственного интеллекта в свои устройства. Хотя Apple вела переговоры с Google о выпуске своего искусственного чат-бота Gemini для iOS, эти переговоры похоже зашли в тупик. Однако слухи о том, что технологический гигант приближается к сделке с OpenAI, нарастают с тех пор, как в феврале он начал переговоры с популярной ИИ-компанией.

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Тем, кто задается вопросом, что Apple готовит в плане искусственного интеллекта, не придется долго ждать, поскольку компания обещает представить свои планы относительно iOS 18 на предстоящей Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне. Apple заявляет, что это будет одно из крупнейших обновлений ОС iPhone за последние годы, при этом некоторые функции искусственного интеллекта, как предполагается, будут работать на серверах данных на базе собственных чипов Apple M2 Ultra.

Еще один слух о том, что у Apple есть в запасе в плане будущих функций искусственного интеллекта, - это обновленная версия Siri. Эта новая версия будет "более диалоговой и универсальной", приближая ее к уровню ChatGPT. В предполагается также, что Siri будет лучше поддерживать чаты.

Все должно стать намного яснее 10 июня, когда компания проведет мероприятие WWDC 2024.