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Niko4123
Суперкомпьютер Aurora преодолевает экзафлопсный барьер производительности
Суперкомпьютер Aurora оснащенный процессорами Intel серии Xeon Max, способен достигать 10,6 экзафлопс вычислений ИИ.

Суперкомпьютер Aurora помогает исследователям использовать искусственный интеллект в области медико-биологических наук, включая картографирование человеческого мозга, физику элементарных частиц и разработку новых лекарств.

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В Aurora используется серьезное оборудование. Машина состоит из 10 624 вычислительных модулей, в которых размещены 63 744 чипа Intel Data Center GPU Max Series, распределенных по 166 стойкам. По данным Intel, это делает Aurora одним из крупнейших кластеров графических процессоров в мире. Более того, платформа также построена на "крупнейшем открытом суперкомпьютерном соединении на базе Ethernet в единой системе из 84 992 конечных точек HPE Slingshot Fabric".

Все это оборудование помогает Aurora попасть в несколько других таблиц рекордов. К сожалению в тесте высокой производительности LINPACK ему пока удается занять лишь второе место. Здесь AMD по-прежнему удерживает первое место. Однако Intel утверждает, что на момент подачи заявки Aurora использует только 87% системы, поэтому похоже, что есть возможности для улучшения его показателей.

Что может беспокоить Intel, так это количество энергии необходимое для работы Aurora, поскольку система потребляет около 38 698 кВт. Между тем суперкомпьютер Frontier работающий на базе AMD, имеет мощность всего 22 786 кВт и по энергоэффективности превосходит Aurora. 

Intel имеет право гордиться производительностью ИИ компании, но система имеет возможности для совершенствования, когда дело доходит до эффективности.

#intel #суперкомпьютер #aurora
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