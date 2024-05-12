NVIDIA тестирует различные конструкции для охлаждения своей будущей линейки графических процессоров Blackwell, топовая из которых создается для RTX 5090.

RTX 4090 имел TDP 450 Вт, но некоторые модели изготовленные на заказ, теоретически могут иметь TDP 600 Вт. Высокий TDP RTX 5090 позволит ему еще больше повысить производительность.

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Хотя RTX 5090 предположительно появится после RTX 5080, она остается топ-продуктом, вызывающим восхищение геймеров во всем мире и дающим NVIDIA больше всего поводов для гордости.

Многие карты GeForce RTX 4080 (включая вариант Super) имели те же размеры кулера, что и несколько графических процессоров RTX 4090. Более низкий TDP RTX 4080 (320 Вт) сделал это еще более излишним, но помог производителям добиться экономии за счет объема производства.

В последние годы NVIDIA добилась успехов в разработке кулеров для графических процессоров Founders Edition. Серия RTX 30 продемонстрировала совершенно новые концепции, которые были дополнительно усовершенствованы в линейке серии RTX 40.

Кулер RTX 4090 для модели NVIDIA Founders Edition оказался популярным и вполне способен справиться с тепловыми нагрузками этого графического процессора. Будет ли RTX 5090 на базе Blackwell иметь TDP 600 Вт, остается предметом споров, поскольку разъем 12VHPWHR здесь находится на пределе своих возможностей.

К большому огорчению некоторых, у больших кулеров RTX 4090 был один недостаток. Большие размеры многих кулеров создают проблемы для многих сборщиков ПК, которые не могут правильно разместить их в стандартных корпусах. Это вызвало потребность в кабелях с другим углом наклона, даже в угловых адаптерах. К сожалению возникло множество проблем: некоторые такие адаптеры были полностью отозваны. Если бы размеры воздухоохладителя были меньше, вероятно было бы меньше причин сгибать кабели или использовать сторонние адаптеры.

Эффективность при обеспечении лучшей в своем классе мощности была отличительной чертой серии RTX 40, не говоря уже об экономии энергии в сочетании с NVIDIA DLSS 3. RTX 5090 без сомнения будет очень производительной, и вероятно потребует значительной мощности для этого. Помимо эффективности ее кулера, для пользователей также будет важен его эстетический вид.