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Niko4123
NVIDIA и Alphabet демонстрируют робототехнику следующего поколения
Вкалывают роботы, а не человек.

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Компания Intrinsic входящая в состав Alphabet, занимающаяся программным обеспечением и робототехникой на базе искусственного интеллекта, объявила на выставке Automate в Чикаго, что интегрировала технологии NVIDIA AI и платформы Issaac (которые NVIDIA представила на GTC 2024), чтобы повысить уровень автономных роботизированных манипуляций. Таким образом NVIDIA и Instrinsic поделились парой демонстраций, которые на первый взгляд кажутся довольно простыми, но на самом деле их довольно сложно реализовать.

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Демонстрация выше имитирует роботизированную руку, которая собирает металические детали  из контейнера и помещает их в соседний контейнер.

"NVIDIA Isaac Sim - это расширяемая платформа моделирования робототехники, которая дает вам более быстрый и лучший способ проектирования, тестирования и обучения роботов на основе искусственного интеллекта.", - объясняет NVIDIA.

Несмотря на то, что это выглядит просто, NVIDIA утверждает, что хватание - востребованный навык в области робототехники. До сих пор достижение навыков плавного схватывания сталкивалось с рядом проблем, включая стоимость программных решений и трудности с масштабированием. Это также отнимает невероятно много времени.

Прототип, который вы видите в приведенном выше моделировании, использует среду разработки Intrinsic Flowstate для решений робототехники на основе искусственного интеллекта. Он включает в себя множество технологий, в том числе NVIDIA Isaac Manipulator, который представляет собой набор базовых моделей и модульных библиотек с графическим ускорением, а также платформу NVIDIA Omniverse.


Вторая демонстрация показывает, как базовую модель NVIDIA, используемую во Intrinsic Flowstate, можно адаптировать к реальной роботизированной руке. По сути, это та же самая демонстрация - сбор металлических деталей из одного контейнера и помещение их в другой - но в реальном приложении, а не просто в симуляции.

"Наша работа с NVIDIA показывает, как базовые модели могут иметь огромное влияние, в том числе облегчая управление сегодняшними задачами обработки в масштабе, создавая ранее невозможные приложения, снижая затраты на разработку и повышая гибкость для конечных пользователей", - сообщила в своем блоге Тан Уайт, генеральный директор Intrinsic.

Моделирование является ключом к достижению этих целей, поскольку оно позволяет компаниям разрабатывать прототипы для клиентов, прежде чем брать на себя затраты на реальное оборудование. Это шаг экономии перед фактическим развертыванием и это стало возможным благодаря расширяющейся экосистеме искусственного интеллекта NVIDIA.

В рамках партнерства между NVIDIA и Intrinsic они будут сотрудничать в разработке новейших интеллектуальных и модульных решений искусственного интеллекта для роботизированных рук. Это повлечет за собой большую коллекцию базовых моделей и библиотек с графическим ускорением для ускорения разработки приложений робототехники и автоматизации следующего поколения.

#nvidia #робототехника #искусственный интелект #alphabet
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