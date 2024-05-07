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Niko4123
Samsung Exynos 2600 для Galaxy S26 может отказаться от Radeon в пользу специального GPU
Объединение сил Samsung и AMD, формально начавшееся в 2019 году, так и не оправдало ожиданий.

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Когда сотрудничество впервые было анонсировано, оно обещало "консольные" функции и игровой процесс в мобильном чипе, предназначенном для смартфонов. Первыми плодами этих усилий стал "революционный" процессор Exynos 2200 SoC от Samsung с графическим процессором Xclipse 920 на базе архитектуры AMD RDNA 2.

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Однако на протяжении многих лет флагманский процессор Qualcomm Snapdragon продолжал оставаться доминирующей платформой для смартфонов, по крайней мере на Android. Фактически чипы Snapdragon остаются предпочтительными для телефонов Samsung Galaxy за пределами Южной Кореи. Например Galaxy S24 Ultra оснащен лучшим мобильным процессором Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 3.

По словам блогера Роланда Квандта (@rquandt в X/Twitter), Samsung все еще находится на пути к выпуску своего процессора Exynos 2400 с графикой на базе AMD, за которым последует еще один выпуск в рамках текущего партнерства. Однако после этого Samsung выпустит флагманскую SoC с собственной архитектурой графического процессора.

Вот как выглядит текущая и будущая (по слухам) линейка Exynos от Samsung:

Exynos 2200 (S5E9925): графический процессор Xclipse 920 на базе RDNA 2, выпущенный в 2021 году.

Exynos 2400 (S5E9945): графический процессор Xclipse 940 на базе RDNA 3, выйдет в 2024 году.

Exynos 2500 (S5E9955): графический процессор Xclipse 950 на базе RDNA 3.5 или 4, выйдет в 2025 году.

Exynos 2600 (???): графический процессор Xclipse 960 на основе собственной разработки Samsung, выпуск которого запланирован на 2026 год.

Планы всегда могут в спешке измениться, но тем не мене стоит отметить, что в 2022 году сообщалось, что Samsung собрала команду из 1000 инженеров для выпуска чипа Galaxy в 2025 году. Перед этой так называемой "командой мечты" была поставлена задача превзойти собственные усилия Apple по разработке кремния.

В ближайшем будущем ожидается, что линейка Samsung Galaxy S25 будет разделена между Snapdragon 8 Gen 4 на большинстве рынков и предстоящим процессором Exynos 2500 SoC с графикой AMD на борту в Корее (за исключением Galaxy S25 Ultra, который будет представить Snapdragon 8 Gen 4 на всех рынках).

Если сообщение Квандта окажется верным, то Samsung Galaxy S26 в 2026 году станет первым телефоном в рамках партнерства после AMD, в котором будет использоваться графический процессор, разработанный собственными силами Samsung. Мы были бы удивлены, если бы это также означало отказ от чипов Snapdragon, хотя если аппаратное обеспечение Exynos от Samsung сможет наконец обеспечить соотношение производительности лучше, чем у Qualcomm, тогда все возможно.

#galaxy s26 #samsung exynos 2600
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Exynos 2500 может стать последним совместным процессором AMD и Samsung
Samsung Galaxy S26 может получить SoC следующего поколения с GPU собственной разработки компании
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