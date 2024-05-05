Главная проблема текущей версии консоли заключается в том, что ASUS разместила устройство чтения карт MicroSD Ally прямо над одним из вытяжных отверстий. Конечным результатом является быстрая тепловая смерть карт MicroSD и в конечном итоге самого устройства чтения.

ASUS заявляет, что она решила эту проблему в существующих системах Ally с помощью сочетания обновлений прошивки и программного обеспечения, которые регулируют скорость вращения вентилятора для защиты устройства чтения карт за счет дополнительного шума и небольшого сокращения срока службы батареи.

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Videocardz отмечает, что ASUS постоянно называет ROG Ally "ROG Ally 2023", что действительно интересно. Далее на сайте сообщается, что ASUS выпустит обновленную версию ROG Ally в этом году. Ожидается, что эта новая версия ROG Ally 2024 не принесет серьезных изменений в оборудовании или новой SoC. Таким образом, ROG Ally 2024 скорее всего будет по сути той же машиной, только с небольшими изменениями.

По словам Videocardz, одной из этих незначительных настроек станет аппаратное исправление недостатка конструкции MicroSD. Пока неизвестно, что именно ASUS будет делать со слотом для карт MicroSD, чтобы изолировать его от горячего выхлопа, но тепловая изоляция может иметь большое значение для защиты слота и карт внутри. Было бы неплохо увидеть некоторые изменения в других вещах, таких как увеличение скорости передачи данных в память, аналогично тому, что сделала Valve, когда выпустила Steam Deck OLED (увеличив тактовую частоту памяти с 5,5 ГТ/с до 6,4 ГТ/с).