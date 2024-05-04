Поскольку ИИ становится все более мощным, многие беспокоятся, что его могут использовать правительственные учреждения для отслеживания их действий.

Microsoft подтверждает, что её служба Azure OpenAI по распознаванию лиц закрыта для правоохранительных органов. В заявлении также говорится, что правоохранительные органы не могут использовать встроенную интеграцию с текущими и скорее всего, будущими моделями анализа изображений OpenAI. В центре всего этого находится коллективная обеспокоенность граждан тем, что ИИ не только будет использоваться для отслеживания каждого их движения, но и будет подвержен ошибкам. К ним могут относиться расовая предвзятость или неправильная идентификация подозреваемого.

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Microsoft заявляет, что её инструмент искусственного интеллекта не может "использоваться для целей распознавания лиц полицейским управлением в Соединенных Штатах или использоваться для любой технологии распознавания лиц в реальном времени на мобильных камерах, используемых любыми правоохранительными органами во всем мире, чтобы попытаться идентифицировать человека, включая полицейских, патрулирующих с использованием нательных или установленные на приборной панели камеры, использующие технологию распознавания лиц, чтобы попытаться идентифицировать людей, присутствующих в базе данных подозреваемых или бывших заключенных".

Заявление Microsoft последовало за новостями об Axon, компании производящей оружие и продукцию как для вооруженных сил, так и для правоохранительных органов, которая объявила о своем собственном использовании генеративной текстовой модели OpenAI GPT-4 для обработки видео снятого с нательных камер, которые носят сотрудники правоохранительных органов или военнослужащие.

Белый дом также недавно объявил о политике в отношении ИИ, которая включает положения, согласно которым федеральные агентства должны предоставить четкие возможности отказа от таких технологий, как распознавание лиц. Цель новых положений - обеспечить людям возможность выбрать альтернативный метод идентификации, отличный от распознавания лиц.

Независимо от каких-либо гарантий, ИИ всегда будет кем-то использоваться в преступных целях. Однако приятно осознавать, что такие компании как Microsoft пытаются держать ИИ под контролем. Однако важно также помнить, что правительства по всему миру по-прежнему могут создавать свои собственные устройства и программное обеспечение с поддержкой ИИ, которые будут использоваться для идентификации лиц.