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Microsoft подтверждает, что её служба Azure OpenAI по распознаванию лиц закрыта для правоохранительных органов. В заявлении также говорится, что правоохранительные органы не могут использовать встроенную интеграцию с текущими и скорее всего, будущими моделями анализа изображений OpenAI. В центре всего этого находится коллективная обеспокоенность граждан тем, что ИИ не только будет использоваться для отслеживания каждого их движения, но и будет подвержен ошибкам. К ним могут относиться расовая предвзятость или неправильная идентификация подозреваемого.
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Microsoft заявляет, что её инструмент искусственного интеллекта не может "использоваться для целей распознавания лиц полицейским управлением в Соединенных Штатах или использоваться для любой технологии распознавания лиц в реальном времени на мобильных камерах, используемых любыми правоохранительными органами во всем мире, чтобы попытаться идентифицировать человека, включая полицейских, патрулирующих с использованием нательных или установленные на приборной панели камеры, использующие технологию распознавания лиц, чтобы попытаться идентифицировать людей, присутствующих в базе данных подозреваемых или бывших заключенных".
Заявление Microsoft последовало за новостями об Axon, компании производящей оружие и продукцию как для вооруженных сил, так и для правоохранительных органов, которая объявила о своем собственном использовании генеративной текстовой модели OpenAI GPT-4 для обработки видео снятого с нательных камер, которые носят сотрудники правоохранительных органов или военнослужащие.
Белый дом также недавно объявил о политике в отношении ИИ, которая включает положения, согласно которым федеральные агентства должны предоставить четкие возможности отказа от таких технологий, как распознавание лиц. Цель новых положений - обеспечить людям возможность выбрать альтернативный метод идентификации, отличный от распознавания лиц.
Независимо от каких-либо гарантий, ИИ всегда будет кем-то использоваться в преступных целях. Однако приятно осознавать, что такие компании как Microsoft пытаются держать ИИ под контролем. Однако важно также помнить, что правительства по всему миру по-прежнему могут создавать свои собственные устройства и программное обеспечение с поддержкой ИИ, которые будут использоваться для идентификации лиц.