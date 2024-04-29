Среди прочих функций рекламируется AI камера Pixel.

Сообщается, что Pixel 8a оснащенный процессором Tensor G3 (возможно перенастроенным), предоставит множество функций с поддержкой искусственного интеллекта не только для камеры и редактирования Google Photos, но и для повседневных областей использования, таких как телефонные звонки и интернет серфинг.



Хотя ИИ для камер уже есть на Pixel 8 и 8 Pro, приятно видеть, что он переходит на эту среднебюджетную модель. Night Sight и, возможно наша любимая функция Google Photos Best Take (где пользователи могут заменять человеческие лица на фотографии другим вариантом, сделанным с разницей в несколько секунд), также должны быть включены.

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Рендеры Pixel 8a.6

Большинство телефонных камер применяют ту или иную систему шумоподавления для снятых видео, но у Pixel 8a будет улучшенная версия под названием Audio Magic Eraser (которая была доступна, когда были выпущены братья и сестры Pixel 8). В этом случае ИИ телефона анализирует звук из видео, разделяет каждый звуковой образец на слои, после чего пользователи могут регулировать усиление каждого уровня или вообще отключать некоторые звуковые шаблоны.

Для повседневного использования Pixel 8a будет оснащен Call Assist, который несомненно является одной из самых недооцененных функций любого смартфона сегодня. Circle to Search также присоединяется к постоянно растущим возможностям пользователей выполнять поиск.

Телефон будет иметь защиту от пыли и воды по стандарту IP67, Google One VPN (который по иронии судьбы прекратит действовать начиная с июня), а также семь лет обновлений безопасности.

Pixel 8a как ожидается будет анонсирован в мае на выставке Google I/O. Когда он поступит в продажу, на выбор будет доступно четыре цветовых варианта: Obsidian, Porcelain, Bay, и Mint. Ожидается, что цена будет около 500 долларов. Что касается технических характеристик, пока ничего официального не известно, но в утечках упоминается 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 90 Гц, 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ встроенной памяти, основная камера на 64 Мп, сверхширокая камера на 13 Мп и аккумулятор емкостью 4500 мАч.